ليبيا – أكد عضو لجنة تعديل الصرف عمران الشائبي أن مشكلة المقاصة ستحل في القريب، ولكن المستفيدين من إغلاقها هم من يعرقلون الطريق.

الشائبي قال بحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة: إنه سيأتي يوم في القريب العاجل ويرضخ فيه المعرقلون لمطالب الناس فالضرر مس الجميع شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا.

وأضاف: “المراجعة الدولية انتهت، وتم تسليم التقارير للجهات التي طلبتها. الطريق الساحلي وتم فتحه. حكومة وحدة وطنية واحدة وتم اعتمادها. سعر صرف وتم توحيده. ميزانية وتصرف 1/12 حسب الميزانية المقترحة. النفط وصل 73 دولارًا للبرميل، والإنتاج واصل 1,300,000 برميل يوميًا”.

ولفت إلى أنه لم يتبقَّ الا المقاصة كأهم الأعمدة للانتقال من مرحلة التشظي لمرحلة الاستقرار.

كما بيّن أنه بحسب ما تم إيراده به بأن المشكلة في طريقها للحل خلال هذه الفترة القريبة، متمنيًا أن تكون جادة خلاف المرات السابقة فكل الامور تسير للأفضل، بحسب قوله.