مصر – أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.2 مليون طن.

وبلغت الزيادة حتى الآن نصف مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا للإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 28 يوليو 2021.

وبلغت الصادرات 4 ملايين و253 ألفا و122 طنا من المنتجات الزراعية شملت قائمة بأهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة وهي الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، والفاصوليا، والبنجر، والجوافة، والفلفل، والمانجو، والثوم، والعنب، والخوخ، والبطيخ.

المصدر: RT