المغرب – ذكر مكتب الصرف المغربي أن العجر التجاري في البلاد بلغ 97.44 مليار درهم مع نهاية يونيو 2021، مسجلا بذلك ارتفاعا بمعدل 13% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأضاف مكتب الصرف في نشرته الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية لشهر يونيو 2021، أن الصادرات خلال النصف الأول من السنة الجارية استقرت عند 152.88 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تصله خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس الأخيرة، ما يمثل زيادة قدرها 29.59 مليار درهم، فيما نمت الواردات بـ 19.5%.

وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل التغطية وصل إلى 61.1% عوض 58.9% المسجلة خلال الفترة ذاتها من 2020، بتحسن بلغ 2.2 نقطة.

وربط المكتب ارتفاع الواردات من البضائع بالزيادة في حجم المشتريات على مستوى كل مجموعات المنتجات، وبالخصوص المنتجات المعدة للاستهلاك النهائي (+15.40 مليار درهم)، ونصف المصنعة (+10.664 مليار درهم)، ومعدات التجهيز (+6.173 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+5.542 مليار دهم).

وفي حين يعود ارتفاع الواردات من المنتجات المعدة للاستهلاك النهائي (+35.6%)، بالأساس، إلى ارتفاع المشتريات من أجزاء وقطع السيارات السياحية (+54.3% أو +3.597 مليار درهم)، والمشتريات من السيارات السياحية (+55.7% أو +3.347 مليار درهم).

وشملت الزيادة في حجم الصادرات غالبية القطاعات، وبشكل خاص السيارات، والفوسفات ومشتقاته، والنسيج، والجلد.

المصدر: موقع “هسبريس” المغربي