طوكيو – انسحبت نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز من نهائي مسابقة الحركات الأرضية الذي يقام الاثنين، وفق ما أعلن الاتحاد الأمريكي للجمباز، بعد يوم واحد من انسحابها أيضا من نهائيين آخرين.

وجاء في تغريدة للاتحاد “انسحبت سيمون من نهائي الحركات الأرضية وستتخذ قرارها بشأن عارضة التوازن في وقت لاحق من هذا الأسبوع”، ليرتفع عدد المسابقات التي انحسبت منها إلى خمسة.

وأعلنت بايلز الثلاثاء الماضي انسحابها من نهائي المسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط (على حصان القفز) بسبب مشاكل في “الصحة الذهنية”، قبل أن تعلن في اليوم التالي انسحابها أيضا من المسابقة ذاتها للفردي وعدم الدفاع عن لقبها.

وأعلنت أمس السبت أيضا انسحابها من مسابقتي حصان القفز والعارضتين مختلفتي الارتفاع.

وتطرقت بايلز، التي حصدت أربع ذهبيات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، إلى صحتها الذهنية، وتحدثت عن “الإلتواءات” (فقدان التوازن وإدراك المكان في الهواء)، وهي ظاهرة معروفة في عالم الجمباز والترامبولين.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الجمعة ببايلز، معتبرا أنها “شجاعة” للتحدث علنا عن مشاكل نفسية.

وكانت بايلز أحرزت ذهبية حصان القفز والحركات الأرضية والمسابقة الكاملة في الفئتين في ريو، إضافة إلى برونزية عارضة التوازن.

المصدر: أ ف ب