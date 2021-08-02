ليبيا – بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الأحد مع رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر مستجدات الأزمة الليبية.

مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أشار إلى أن أبو الغيط ولعمامرة تبادلا وجهات النظر حول الأزمة الليبية، حيث تطابقت وجهات نظرهما بشأن الدور المهم والأساسي لدول الجوار الليبي في التعامل مع هذه الأزمة ومعالجة تبعاتها.

وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تولد عن مسار برلين واجتماع برلين 2 والاجتماعات المختلفة لترتيب أوضاع البيت الليبي، وصولًا إلى إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم.