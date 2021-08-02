طوكيو – أحرزت البورتوريكية ياسمين كاماتشو كوين، ذهبية سباق 100 متر حواجز في رياضة ألعاب القوى، اليوم الاثنين، ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة طوكيو.

وسجلت كوين البالغة 24 عاما، 12.37 ثانية، مانحة بلادها ثاني ذهبية في تاريخها والأولى في ألعاب القوى، أمام حاملة الرقم العالمي، الأمريكية كندرا هاريسون (12.52 ثانية)، والجامايكية ميغان تابر (12.55 ثانية).

وانطلقت البورتوريكية التي سجلت 12.26 في نصف النهائي، بسلاسة مستلمة الصدارة بعد 30 مترا، ولم تتخل عنها حتى خط الوصول أمام هاريسون زميلتها السابقة في جامعة كنتاكي.

وعاشت كوين، المولودة في الولايات المتحدة، موسما رائعا، إذ حققت حتى الآن 16 فوزا في 17 سباقا، علما بأنها أخفقت في نصف نهائي سباق 100 متر حواجز في أولمبياد ريو 2016 لاصطدامها بأحد الحواجز، وعانت بعض الإصابات في السنوات الأربع الأخيرة.

وقالت كوين القادمة من بلد يبلغ عدد سكانه نحو 3 ملايين نسمة، بعد تتويجها في طوكيو: “بالنسبة لبلد صغير، هذا ما يمنح الأمل للناس. أنا سعيدة للقيام بذلك”.

وتابعت وهي تبكي “كل شيء ممكن. أنا سعيدة الآن، آمل أن يشكل ذلك أملا للأطفال في بلدي”.

المصدر: وكالات