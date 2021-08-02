ليبيا – افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج فعاليات معرض ليبيا الدولي للتجارة الإلكترونية على أرض معرض طرابلس الدولي.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن فعاليات المعرض تقام للفترة الممتدة بين الـ1 والـ3 من أغسطس الجاري بدعم من شبكة ليبيا للتجارة. ناقلًا عن الحويج قوله: إن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية باشرت بتنفيذ خطة التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلكترونيا.

وأضاف الحويج: إن هذا التنفيذ يتم من خلال إبرام الوزارة اتفاقيات لتنفيذ الخدمات مع عدة جهات منها شركة المدار الجديد لخدمة دفع السداد ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للاتصالات والمعلومات، فضلًا عن انطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بشبكة ليبيا للتجارة.

وتابع الحويج: إن هذه المنصة تعمل على تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع والتضليل، بالإضافة الى تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها على مختلف الصعد القابلة لذلك.