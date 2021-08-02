ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والوفد المرافق له، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عددًا من القضايا، أهمها إجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة حسم مسألة الإطار القانوني للانتخابات، وضرورة توصل مجلسي النواب والدولة الاستشاري لتوافق حول أحد المقترحات المطروحة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وشدد المنفي على أهمية الشراكة وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا؛ خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي.

من جهته، رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بفتح الطريق الساحلي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب فتح الطريق الساحلي بأيام، للتأكيد على أهمية هذه الخطوة الكبيرة.

وأثنى دي مايو على عمل المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية في كل الاستحقاقات الموكلة إليه، خاصة في ملف المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة.

كما عبر الوزير الإيطالي عن استعداد بلاده للتعاون والعمل مع ليبيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها، خاصة في الجنوب الليبي.