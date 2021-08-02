الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيبرز أدلة جديدة على الانتهاكات المسجلة في الانتخابات الرئاسية التي خسرها.

وقال: “هناك أدلة مهمة وقاطعة على أن الانتخابات تخللتها عمليات تزوير ومخالفات على مستوى لم تشهده بلادنا من قبل.. الكثير من هذا معروف وسيظهر الكثير في المستقبل القريب”.

واتهم وسائل الإعلام المرتبطة بالديمقراطيين اليساريين الراديكاليين بـ”إخفاء الحقائق، فضلا عن أنها لا تسمح لأحد برؤية وقراءة ما حدث بالفعل”.

من جهتها، قدمت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي مؤخرا تقريرا يحتوي على أدلة على أن “ترامب ضغط على وزارة العدل لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ورفع ترامب أكثر من 50 دعوى قضائية في المحاكم في جميع أنحاء البلاد للطعن في النتائج، لكن لم تؤكد أي محكمة ادعاءاته.

المصدر: “نوفوستي”