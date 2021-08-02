ليبيا – طالب عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت وزير الداخلية بحكومة الوحدة العميد خالد مازن بالتحقيق في أحداث مباراة الأخضر والأهلي طرابلس؛ خصوصًا الإجراءات المتخذة من قبل الأمن خارج الملعب، بعد الاعتداء على جماهير نادي الأخضر خارج الملعب.

ثابت قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن هذا الاعتداء من قبل رجال الأمن غير مبرر له؛ لأن الجماهير كانت خارج الملعب ولم يحاولوا حتى الدخول إلى الملعب، لأن الاعتداء كان عقب انتهاء المباراة.

وأكد أن جماهير نادي الأخضر تحترم كل الأندية في ليبيا، كما أنها تقدر وتحترم مدينة بنغازي التي تقدر وتحترم أيضًا كل جماهير الأندية الليبية، معتبرًا أن ماحدث لجماهير الأخضر لا يحسب على مدينة بأكملها.

وأشار إلى أن هناك أصواتًا تحاول بث الفتن ما بين المدينتين مدينة البيضاء وبنغازي وسكان المدينتين الذين كانوا السند والعضيد لبعضهما البعض في الحرب علي الأرهاب.

كما طالب ثابت الجميع التحلى بالصبر وعدم الاستماع إلي هذه الأصوات، وأن ما حصل هو سوء تقدير من قبل بعض رجال الأمن لعدم احتوائهم للموضوع بصورة ودية، أو ربما لسوء فهم أو لعدم دراية المسؤولين علي تأمين المباراة.