تونس – أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك اتصالات مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي للبلاد، دون مزيد من التفاصيل.

وارتفع العجز المالي والدين العام في تونس بشكل حاد العام الماضي نتيجة جائحة كورونا، وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

وبالإضافة إلى التوترات السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5%، لأول مرة في نهاية عام 2020، في حين انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وتحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليارات دولار من بينها نحو 5 مليارات دولار على شكل قروض خارجية.

المصدر: “رويترز” + “الرئاسة التونسية – فيسبوك”