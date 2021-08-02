ليبيا – عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي اجتماعًا أمس الأحد مع مندوب عن شركة البيرق التركية وأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال وأشغال مطار طرابلس الدولي الذي دمر بالكامل عام 2014 على يد سلحين من مصراتة بقيادة المعاقب دوليًا صلاح بادي خلال عملية فجر ليبيا، بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري وسام الإدريسي.

شركة البيرق التركية قدمت خلال الاجتماع بحسب مكتب إعلام وزارة المواصلات عرضها الخاص بتنفيذ الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي.

هذا وحضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي خالد السويسي، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومساعده محمد فساطوي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش.

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