اليونان – أفادت مصلحة الإطفاء اليونانية، إن ثلاث طائرات إطفاء، من بينها طائرة برمائية روسية من طراز”بي-200″، وست مروحيات تشارك في إخماد حريق هائل في جزيرة رودس.

وذكرت المصلحة، أنه تم كذلك إرسال فرق إطفاء إضافية من أثينا إلى هذه الجزيرة.

وأضافت المصلحة: “يشارك في إخماد حريق غابة في رودس، 103 عناصر من رجال الإطفاء على شكل 6 مجموعات راجلة و20 سيارة إطفاء، وتم إرسال ثلاث طائرات من طراز Beriev-200 وست مروحيات (أربع لإطفاء الحرائق من الجو واثنتان للتنسيق). ويتم تقديم المساعدة من جانب القوات المسلحة اليونانية، وقامت البلدية بتوفير صهاريج المياه وبعض المعدات والآليات الضرورية”. بدأ الحريق بعد ظهر يوم الاحد. وووفقا لوسائل إعلام محلية، احترقت خلاله 5 آلاف هكتار من الغابات.

المصدر: نوفوستي