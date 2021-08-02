ليبيا – نفى نائب رئيس الحكومة السابق وزير الكهرباء سابقًا عوض البرعصي نفياً قاطعاً لما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي عن تكليفه برئاسة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وقال البرعصي في بيان طالعته المرصد إن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست وليدة اليوم بل هي أزمة متراكمة امتدت لعقود و ورثتها إدارات مختلفة و فشلت في التعامل معها.

وأضاف : ” لكي نقضي على هذه الأزمة لابد من طرح حلول عملية و فنية متكاملة مبنية على الدراسات و التخطيط السليم ، فإن الارتجالية في طرح الحلول و العشوائية في بناء المحطات و اعتماد الحلول الترقيعية لن تحل الأزمة بل ستزيدها سوءً ” .

وختم قائلًا أن قطاع الكهرباء يحتاج الى نوع من الاستقرار في هيكليته و إنفاذ مبادئ الحوكمة و الإدارة الرشيدة داخله حتى يتجاوز هذه الأزمة المتراكمة ، بحسب قوله .

المرصد – متابعات