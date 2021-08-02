أفغانسان – اعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني أن قرار واشنطن “المفاجئ” سحب قواتها من أفغانستان كان وراء تدهور الوضع الأمني في بلاده.

وقال غني متوجها إلى البرلمان اليوم الاثنين إن “سبب الوضع الذي نحن فيه حاليا هو أن القرار اتخذ بشكل مفاجئ”، مضيفا أنه حذر الأمريكيين من أن الانسحاب ستكون له “عواقب”.

وأشار غني إلى أن السلطات وضعت خطة لمدة ستة أشهر لهزيمة طالبان، لكنه أقر بأن “طالبان” لم تعد “حركة مشرذمة تفتقد للخبرة”، وأضاف: “نواجه قيادة منظمة مدعومة من ائتلاف آثم للإرهاب الدولي والدوائر الداعمة له”.

وجاءت تصريحاته في وقت تخوض القوات الأفغانية معارك لمنع سقوط أول مدينة رئيسية في أيدي “طالبان” بعد هجمات شنها المسلحون على مراكز حضرية في إطار تصعيد كبير.

وهاجم عناصر “طالبان” عواصم ثلاث ولايات على الأقل هي لشكر قاه وقندهار وهرات، بعد نهاية أسبوع شهد مواجهات عنيفة نزح على أثرها آلاف المدنيين في ظل تقدم المقاتلين.

وتصاعدت حدة المعارك في لشكر قاه، عاصمة ولاية هلمند، حيث شن عناصر “طالبان” هجمات منسقة استهدفت وسط المدينة وسجنها، قبل ساعات فقط من إعلان الحكومة نشر مئات من عناصر الوحدات الخاصة في المنطقة.

المصدر: أ ف ب