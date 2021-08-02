ليبيا – أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين، تمتد إلى يوم 17 أغسطس 2021 .

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021، بحضور عضوي مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب ورباب حلب والمدير العام د. يحيى الجديد، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية وكانت المرصد قد نقلته مباشرة.

وأوضح د. السايح في كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن هذا التمديد جاء استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من (30) ألف مسجل في اليوم .

وبهذا أصدرت المفوضية القرار رقم (37) لسنة 2021 لتمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين تنتهي في 17 أغسطس القادم، كما نوه إلى جملة من الإجراءات اتخذتها المفوضية للتخفيف من حدة الضغط على مركز الدعم والمساعدة (1441) بما يتيح الاستجابة لأكبر عدد من المكالمات وخاصة المتعلقة بعملية فك الارتباط .

المرصد – متابعات