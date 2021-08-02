كرواتيا – أعلنت الشرطة الكرواتية، الأحد، اعتقال زوجين ألمانيين في كرواتيا لتركهما طفلتيهما وكلبا في سيارة مغلقة النوافذ، وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الشرطة في بيان، إن “مواطنين في بلدة بوريك الساحلية الشمالية أبلغوا الشرطة مساء الجمعة بعد رؤيتهم للطفلتين والكلب في السيارة التي تحمل لوحات ألمانية”.

وأضافت: “الزوجان ذهبا للتسوق وتركا الطفلتين مع الكلب داخل السيارة”، مشيرة إلى أن “الطفلتين عولجتا من الإرهاق المرتبط بالحر أثناء رعاية الكلب”.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن “الطفلتين فتاتان تبلغان من العمر 6 و8 أعوام”.

واعتقل الوالدان السبت، حيث يواجهان تهما بـ”انتهاك حقوق الطفل وتعذيب الحيوانات”.

وتعرضت كرواتيا، وبقية منطقة البلقان، لموجة حر شديدة هذا الأسبوع، حيث وصلت معدلات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض الأماكن.

المصدر: “أ ب”