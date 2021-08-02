مصر – نشر موقع “اليوم السابع” أول صور لفئتي الـ10 والـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة المقرر إصدارها فى نوفمبر المقبل من المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية.

وأفاد الموقع بأنه سيتم طباعة فئات النقد المصرية فئة 10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر المعروفة إعلاميا بـ”النقود البلاستيكية”.

وأكدت مصادر لـ”اليوم السابع” أن إنتاج فئات النقد الجديدة سيتم بأحدث خطوط إنتاج العملات فى العالم وبمواصفات تأمين هي الأحدث على المستوى الدولي.

وأوضحت أن الفئات الجديدة 10جنيهات و20 جنيها سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية.

وتتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، وتمتع بعمر افتراضي أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهي صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرا في التلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها.

المصدر: “اليوم السابع”