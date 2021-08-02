الولايات المتحدة – أحرز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، هدفا قبل نهاية الوقت الإضافي بثلاث دقائق، ليفوز 1-0 على المكسيك، ويتوج بلقب الكأس الذهبية لكرة القدم.

وسيطرت المكسيك، حاملة اللقب 13 مرة (رقم قياسي)، على الشوط الأول لكن الولايات المتحدة قاتلت ورفعت إيقاعها في الشوط الثاني.

وبعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي، أحرز مايلز روبنسون، هدف الانتصار للولايات المتحدة، بضربة رأس بعد ركلة حرة، في الدقيقة 117.

واستعادت الولايات المتحدة، اللقب الذي أحرزته في 2007، وذلك بعد خسارتها نهائي 2019 أمام المكسيك تحديدا وبنتيجة 0-1.

المصدر: وكالات