ليبيا – اعتبر رمزي أبو ستة عضو فرق الرصد والاستجابة التابعة لوزارة الصحة أن النسب المعلنة عن الإصابات بالفيروس في الفترات الماضية من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تؤكّد أنّ عدد المصابين بسبب المخالطة كبير.

أبو ستة أضاف في تصريح لموقع “العربي الجديد” أنّ “الملاحظ في التحديثات اليومية للإصابات بحسب بيانات المركز هو تركزها في المدن الكبيرة، الأمر الذي يشير إلى أن الازدحام وعدم تقيّد المواطن بإجراء التباعد الاجتماعي عاملان أساسيان لتفشّي الوباء”.

وطالب الحكومة بفرض قراراتها الخاصة بالإجراءات الاحترازية بجدية، معتبرًا أنّ الظرف الحالي يستوجب من وزارة الصحة التنسيق مع الهيئات الحكومية، لا سيّما الإعلامية منها، لتكثيف حملات التوعية المتعلقة خصوصًا بضرورة تلقّي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتي ما زال المواطن عازفًا عنها.