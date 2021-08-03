طوكيو – صعدت البرازيل حاملة اللقب إلى نهائي مسابقة كرة القدم للرجال في ألعاب طوكيو، اليوم الثلاثاء، بعد فوزها 4-1 بركلات الترجيح على المكسيك بعد انتهاء المباراة بدون أهداف عقب وقت إضافي.

واقتربت البرازيل في أكثر من مناسبة من حسم نتيجة المباراة لصالحها خلال الوقت الأصلي، كان أخطرها كرة ريتشارليسون في القائم بضربة رأس في الدقيقة 82.

ولكن حين وصلت المباراة لركلات الترجيح، تألق الحارس البرازيلي سانتوس، ومنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى النهائي.

وستلعب البرازيل في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى، التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بين إسبانيا واليابان.

المصدر: رويترز