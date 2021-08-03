طوكيو – حطم النرويجي كارستن فارهولم، رقما عالميا في طريقه إلى إحراز ذهبية سباق 400 متر حواجز ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو.

وسجل فارهولم زمنا قياسيا 45.94 ثانية، ليكسر رقمه العالمي السابق (46.70 ثانية).

وحل الأمريكي راي بنجامين ثانيا مع 46.17 ثانية لينال الميدالية الفضية، فيما حصد البرازيلي أليسون دوس سانتوس البرونزية، بتسجيله 46.72 ثانية، وأنهى القطري عبد الرحمن سامبا السباق في المركز الخامس (47.12 ثانية).

وحطم كل من بنجامين وسانتوس رقميهما الشخصيين السابقين.

وتحدث فارهولم عن الليلة التي سبقت السباق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء قائلا: “كنت أفكر، لم أكن قادرا على النوم. كان يوم تصفيات طويلا ومميزا بالأمس، التأهل صباحا ونصف النهائي مساء”.

وأضاف: “كان لدي الشعور الذي كنت أحس به في عيد الميلاد عندما كنت في السادسة من عمري. شعور يخف كلما تقدمنا في العمر، لكنني أحسست به ليلة أمس”.

المصدر: أ ف ب