ليبيا – أصدر مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف عبد الله محمد قرارًا بإنشاء مكتب للرقابة على الأغذية والأدوية في بلدية عمر المختار.

ووفقًا لما ورد في وكالة الأنباء الليبية “وال” واطلعت عليه صحيفة المرص، فقد أشاد عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت بهذه الخطوة لأهمية وضع نظام رقابي يوفر الغذاء والدواء الآمنين للمجتمع، من خلال تطبيق الأسس العلمية المطابقة للمواصفات والمعايير العالمية.

وأضاف ثابت: إن الهدف من هذا التطبيق هو حماية المستهلكين من الأغذية غير الصحية والأدوية المخالفة للدستور الدوائي.