استبعاد الفارس السوري أحمد حمشو من أولمبياد طوكيو بعد تعثر جواده وسقوطه عنه

استبعاد الفارس السوري أحمد حمشو من أولمبياد طوكيو بعد تعثر جواده وسقوطه عنه

طوكيو – استبعد الفارس السوري أحمد حمشو من تصفيات مسابقة الفروسية في أولمبياد طوكيو إثر تعثر جواده وسقوطه عنه بعدما تجاوز حاجزين.

وقال الاتحاد الرياضي العام في سوريا إنه يتمنى السلامة لحمشو “بعد تعثر فرسه خلال سباق قفز الحواجز”.

وحسب الاتحاد فقد شارك حمشو في منافسات قفز الحواجز على ارتفاع (160 سم)، وهي المشاركة الثانية له في الألعاب الأولمبية بعد لندن 201، كما شارك في 20 دورة دولية أوروبية وعربية مؤهلة منها 6 دورات دولية أقيمت في سوريا.

وحمشو حائز على بطولة الجائزة الكبرى في مدينة العين الإماراتية عام 2014، كما توج بلقب بطولة الوفاء في سوريا عام 2018، وبطل دورة الأغر الدولية عام 2021 في سوريا أيضا، وفيها أيضا توج بطل بطولة السلام الدولية عام 2021.

المصدر: RT