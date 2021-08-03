ليبيا – اختتمت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي مداولاتها بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات.

منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زنينيغا وفي بيان للبعثة الأممية اليوم الثلاثاء قال: إن الهدف من اجتماعات لجنة التوافقات التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناء على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر 2021. لافتًا إلى أنه قد طُرح على اللجنة أربعة مقترحات كاملة قُدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة.

ونوه بيان البعثة إلى أن أعضاء اللجنة أقروا بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، مطالبين البعثة بإحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

واتفقت اللجنة على آلية للتصويت المتوقع من قبل الملتقى على مقترح واحد أو مقترحات وسوف تُطرح آلية التصويت التي قُدمت -إلى جانب المقترحات – على الجلسة العامة للملتقى.

وفي كلمة خاطب بها أعضاء لجنة التوافقات أمس الإثنين قال الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “لقد بدأ الملتقى بمقترح واحد قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه في مايو، ثم تدارس مقترحًا آخر قدمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه في جنيف في يونيو، إلا أنه انتهى به المطاف بثلاثة مقترحات في جنيف، والآن هناك أربعة مقترحات من لجنة التوافقات”.

ولفت إلى أنه تم تكليف ثلاث لجان في السابق لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات، وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى نتائج حاسمة وكانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة.

البعثة أعربت عن تقديرها للجهود التي بذلها أعضاء لجنة التوافقات ،متوقعة بأن يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة للملتقى بمقترح للقاعدة الدستورية، للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021 على النحو الذي حددته خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021 ، مؤكدةً أنها ستيسّر الاجتماع المرتقب لجلسة العامة للملتقى.