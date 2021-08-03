فرنسا – حرص الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب نادي ميلان الإيطالي على دعم المغربي أشرف حكيمي المنتقل حديثا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعرضه لصافرات استهجان من طرف الجمهور الإسرائيلي.

وتعرض حكيمي لصيحات الاستهجان، في نهائي كأس السوبر الفرنسي، بين فريقه وليل، الذي أقيم في تل أبيب.

ونشر إسماعيل بن ناصر، عبر خاصية “سطوري” في حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، صورة لحكيمي أرفقها بمجموعة من الرموز التعبيرية المساندة للاعب المغربي.

وكان أشرف حكيم قد أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، خلال أحداث مدينة القدس، بكتابته عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبارة: “فلسطين حرة”.

يذكر أن حكيمي خسر مع باريس سان جيرمان كأس السوبر الفرنسي، أمام ليل بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب “بلومفيلد” في تل أبيب.

المصدر: وكالات