“الدوما” يرد على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني حول أن “روسيا في فلك الصين”

“الدوما” يرد على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني حول أن “روسيا في فلك الصين”

روسيا – أكد نائب مجلس الدوما الروسي رسلان بالبك في تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الذي قال إن “روسيا تدور في فلك بكين”، أن موسكو تتبع مسارات متوازية شرقا وغربا.

وقال: “نحن دولة خارج أي مدارات. يمكننا اتباع مسارات متوازية مع الشرق والغرب، لكننا لن نتكامل مع أي من الجانبين”.

وأضاف: “اعتبر السيد كوليبا أنه قال شيئا خطيرا، لكنه في الواقع أظهر نفسه كأحد الهواة في الدبلوماسية، وأنه كاذب كموظف مدني”.

وتابع: “مع ذلك، فإن الكذب على الجمهور هو أساس شخصيته.. في أوكرانيا اليوم لا توجد سياسة دولة أو دبلوماسية، هناك فقط شغف مجنون دائم لدخول المدار الغربي”.

ونشرت إحدى الصحف الأمريكية في وقت سابق اليوم مقالا بقلم كوليبا كتب فيه “أن موسكو كانت منذ فترة طويلة في فلك بكين، وتدرك مخاطر تقاربها مع الصين الأقوى منها بكثير”، حسب زعمه.

المصدر: “نوفوستي”