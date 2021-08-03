ليبيا – علق عضو مجلس النواب عيسى العريبي على تغير جدول جلسة مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الميزانية لمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس، معتبرًا أن الباب الثاني في الميزانية وهو التنمية لم يكن مفصلًا بالرغم من تخصيص 20 مليارًا له، لذلك طالب المجلس بتوضيح تفاصيل هذا المبلغ.

العريبي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: “بالنسبة للقوات المسلحة، عندما أتينا لدعم الاستقرار وجدنا أن هناك 70 مليونًا، 50 مليونًا أو أكثر للردع، أما القيادة العامة فوضعوا لها باب آخر بقيمة 5 مليون، الآن هناك قوة فيها 70 ألفًا تعطيها 5 مليونًا وقوة عددها 2000 شخص تمنحها 70 مليونًا؟ هذا أمر غير واقعي ونحن لم نطلب ميزانية خاصة بالقيادة، بل أن يكون المبلغ للقيادة العامة تحت لجنة 5+5”.

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية لم تتوحد بعد، والآن يتم العمل معاً للتوصل لتفاهمات، لافتًا إلى أن الحكومة هي من طلبت التعديل بورقة رسمية لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بتأجيل موضوع الميزانية.

واعتبر أن مجلس الدولة ما زال يعمل مع أنه يعطل المناصب السيادية، ويفاوض على بقاء شكشك، وغيرها من الأحاديث التي تجري من تحت الطاولة وفقاً لحديثه.

كما أضاف: “لا يوجد وزارة دفاع، وهذه الوزارة لم تتوحد ووزير الدفاع لم يأتِ بنغازي، جيش 70 ألفًا لم يعطه ميزانية، يريد زيارة بنغازي، هل ستجوع الـ 70 ألفًا حتى يبقوا مليشيات؟ وزارة الدفاع هي اللجنة العسكرية 5+5”.

وبشأن قانون الانتخاب: “موضوع الانتخابات وانتخاب الرئيس ما زال يناقش في البرلمان ويتداول بكل حرية، والنواب في الجلسة حتى من كان ضد أي شخص قالوا كلمتهم، لجنة التوافقات فشلت واجتماع روما فاشل ولا حل إلا اتفاق مجلس النواب على قانون انتخاب الرئيس مباشرة وقانون انتخابات. المجلس بدأ بمناقشة انتخاب الرئيس، ولدينا قانون انتخاب البرلمان، أما الميزانية فقد طلبت الحكومة تأجيلها”.

وأكد على أن اللجان التي كانت موجودة في روما قدمت قانون الانتخابات، وفيه تعديلات، مع العلم أن هناك من يعترض على الجنسية أو على العمر، مشيرًا إلى أن هذه اللجان قدمت القاعدة، والبرلمان سيبني عليها، وكل شخص عنده رأي وهدف، بحسب قوله.

كما نوّه إلى أنه تم توزيع نتائج مباحثات روما على مجلس النواب، والمناقشات تحتاج لـ 6 جلسات على الأقل لوضع رئيس جديد وبرلمان، مضيفًا: لدينا مشاكل كثيرة كالحرب والدوائر، مجلس النواب أحال لمجلس الدولة 7 ملفات للمترشحين ليزكي 3 يتم انتخاب أحدهم لكل منصب، لكنه لم يفعل ذلك، إذا أتوا بأسماء المناصب السيادية سنشاركهم في مناقشة موضوع قانون الانتخابات”.

وأبدى تحفظه على دور مفوضية الانتخابات في مباحثات روما وتدخلها في هذه القوانين، لافتًا إلى أن مهام المفوضية فنية، لكن عماد السائح أخذ دورًا سياسيًا، وفقًا لتعبيره.