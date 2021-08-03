جاكرتا – ذكر مسؤولون في جاكرتا أن الفحوص أكدت إصابة نمرين من نوع الببر السومطري المهدد بالانقراض في حديقة حيوان في جاكرتا بفيروس كورونا، لكن من المتوقع أن يتعافيا.

وقالت سوزي مارسيتواتي رئيسة وكالة الحدائق والغابات الحضرية في جاكرتا، إن الببرين تينو وهاري 9 و12 عاما، يتلقيان العلاج ويخضعان للمراقبة الدقيقة من جانب الأطباء البيطريين في حديقة حيوان راجونان.

وبدأت الأعراض تظهر على تينو، بما في ذلك العطس وصعوبة التنفس وانخفاض الشهية في 9 يوليو. وبعد ذلك بيومين، بدأ هاري يعاني من المشكلات نفسها.

وقالت مارسيتاواتي إن العينات المأخوذة من الببرين في 14 يوليو أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

ويُعتقد أن الببرين النادرين هما أول حالة إصابة معروفة لحيوانات في إندونيسيا بالفيروس.

وأضافت مارسيتاواتي: “لقد تلقى الببران الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية والفيتامينات، منذ أن بدأت الأعراض تظهر عليهما .. بعد 12 يوما من العلاج، بدأت حالتهما تتحسن ومن المتوقع أن يتعافيا”.

وتابعت في بيان أن حديقة الحيوانات لا تزال تحاول تتبع كيفية تعرض النمرين للإصابة، حيث تم إغلاق حديقة الحيوان في ظل قيود الحركة في المدينة عندما بدأت الأعراض تظهر عليهما.

يشار إلى أن ببر سومطرة هو سلالة الببر الوحيدة المتبقية في إندونيسيا، ولم يبق من النوع سوى قرابة 600 نمر فقط. وانقرض النوعان الآخران – ببر جاوة وببر بالي.

المصدر: د ب أ