دوبلانتيس ينتزع أعلى ذهبية في أولمبياد 2020

دوبلانتيس ينتزع أعلى ذهبية في أولمبياد 2020

طوكيو – أحرز النجم السويدي أرماند دوبلانتيس الميدالية الذهبية لمسابقة القفز بالزانة للرجال اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات ألعاب القوى ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

واجتاز أرماند دوبلانتيس العارضة وهي على ارتفاع (6.02 متر) في محاولته الثانية، ليتوج بالميدالية الذهبية، ويترك الفضية للأمريكي كريستوفر نيلسن الذي اكتفى باجتياز حاجز (5.97 متر).

أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب البرازيلي تياغو براز الذي اجتاز العارضة وهي على علو 5.87 متر.

وأهدى أرماند دوبلانتيس (21 عاما) صاحب الرقم القياسي العالمي، الميدالية الذهبية الثانية للسويد في هذه الألعاب، إضافة إلى ميداليتين فضيتين وبرونزيتين.

وكان بطل العالم السويدي دانييل ستول، البالغ عمره 28 عاما، قد منح بلاده الميدالية الذهبية الأولى لبلاده في أولمبياد طوكيو 2020، يوم السبت، بفوز بالمركز الأول في منافسات رمي القرص للرجال، برقم قدره (68.90) متر.

المصدر: وكالات