دولة جديدة تنضم لحصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم في أولمبياد 2020

دولة جديدة تنضم لحصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم في أولمبياد 2020

طوكيو – المغرب سادس دولة عربية يرفع علمها على منصات التتويج ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 في اليابان، والمؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأسفرت منافسات اليوم الاثنين (اليوم العاشر) من منافسات أولمبياد “طوكيو 2020” عن ميدالية عربية وحيدة ذهبت إلى المغرب، وهي الأولى له في هذه الألعاب.

فقد توج العداء المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في سباق 3000 م موانع، الذي أقيم اليوم الاثنين، قاطعا مسافة السباق بزمن قدره (08:08:90) دقيقة، تاركا الميدالية الفضية للإثيوبي لاميتشا غيرما “GIRMA Lamecha”، بينما ذهبت البرونزية إلى الكيني بينجامين كيغن “KIGEN Benjamin”.

ومنح سفيان البقالي البالغ من العمر 25 عاما، بذلك الميدالية الذهبية الأولى لبلده في طوكيو، والأولى في الألعاب الأولمبية منذ أولمبياد أثينا 2004، وهي الميدالية الذهبية الرابعة للعرب في أولمبياد طوكيو حتى الآن.

وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد “طوكيو 2020″، بعد منافسات يوم الاثنين 2 أغسطس 2021:

1- قطر – برصيد ميداليتين

الميدالية الذهبية لرفع الأثقال حصل عليها الرباع فارس إبراهيم

الميدالية الذهبية للوثب العالي توج بها معتز عيسى برشم

2- تونس – ميدالية ذهبية وأخرى فضية

الميدالية الذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي

الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

3- المغرب – ميدالية ذهبية توج بها سفيان البقالي في سباق 3000 م موانع

4- الأردن – ميدالية فضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي

5- مصر – ميدالية برونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك، وبرونزية أخرى أحرزها لاعب التايكوندو سيف عيسى

6- الكويت – ميدالية برونزية نالها الرامي عبدالله الرشيدي

المصدر: وكالات