روسيا تطلب استبعاد “دي جيه – DJ” في أولمبياد طوكيو

روسيا تطلب استبعاد “دي جيه – DJ” في أولمبياد طوكيو

طوكيو – أعلن منتخب روسيا للسباحة الإيقاعية أنه سيطالب باستبعاد المنسق الموسيقى “دي جيه – DJ” من المنافسات الرئيسية ضمن أولمبياد “طوكيو 2020″، بسبب خلطه للموسيقى أثناء أداء الفريق.

واضطر الثنائي الروسي المكون من اللاعبتين (سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا) إعادة أداء البرنامج الحر، بسبب الخطأ في اختيار الموسيقى.

وأعرب الثنائي الروسي عن امتعاضه للخطأ، بالرغم من حصوله على درجة عالية جدا، واعتذار المنسق الموسيقي.

وكان الدجي نفسه قد ارتكب خطأ مماثلا أثناء أداء الفريق الروسي في “أولمبياد أثينا 2016” أيضا.

وقالت مدربة منتخب روسيا للسباحة الإيقاعية “التزامنية” تاتيانا دانتشينكو: “نحن نعرف هذا المنسق الموسيقي (DJ) منذ فترة طويلة! يبدو أنه يرتبك أثناء أدائنا، لأنه متعاطف جدا مع الفريق الروسي، لكن… بصراحة، لا أؤمن بمثل هذه الصدف! لذلك، نعم أعتقد أن البعثة بعد المسابقة ستصر على أن لا يشرف على المنافسات الكبيرة”.

المصدر: وكالات