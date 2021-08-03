صحيفة مقربة من المرشد الأعلى تتحدث عن 3 ساحات للرد الإيراني على أي هجوم إسرائيلي

صحيفة مقربة من المرشد الأعلى تتحدث عن 3 ساحات للرد الإيراني على أي هجوم إسرائيلي

إيران – أشار حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة “كيهان” المقربة من المرشد الأعلى الإيراني إلى ثلاث ساحات محتملة لرد إيراني على أي هجوم إسرائيلي على سفنها.

وفي ختام مقال استعرض خلاله وجهة النظر الإيرانية بشأن الاتهامات المتبادلة بتنفيذ هجمات على سفن وناقلات نفط، حذر شريعتمداري من تنفيذ إسرائيل لتهديداتها بتوجيه ضربة انتقامية لسفن إيرانية ردا على الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها إسرائيل، بالقول إن إسرائيل إذا ارتكبت هذه الحماقة فبلاده ستعتبر واشنطن ولندن شريكتين أيضا “في هذه الجريمة”.

وذكر في هذا السياق أن إسرائيل تلقت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة وبريطانيا لتنفيذ عمليات ضد إيران، مشيرا إلى أن ما وصفه بتشديد “وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذلك الحكومة البريطانية.. على ضرورة دعم النظام الصهيوني!”.

وقال رئيس تحرير صحيفة كيهان محذرا: “هم يعرفون جيدا أن جميع أراضي فلسطين المحتلة توجد تحت صواريخنا، وكذلك الأسطول الخامس للقوات البحرية الأمريكية في البحرين ويبعد عنا فقط 240 كيلو مترا، كما أن مصالح البريطانيين في المنطقة، ستكون متاحة بسهولة”.

المصدر: كيهان