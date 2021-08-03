ليبيا – قال رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله إن كل الضغوطات لم تمنع بقاء القطاع النفطي على شكل جسم واحد.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد، جاء موقف صنع الله خلال لقاء جمعه في المقر الرئيس لمؤسسة النفط في العاصمة طرابلس برئيس لجنة الإدارة المكلف بكبار المسؤولين في شركات الخليج العربي للنفط وسرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز والواحة للنفط.

وأشار صنع الله إلى تحقيق شركة الخليج العربي ارتفاعًا ملموسًا في إنتاجها؛ حيث بلغ معدله 316 برميل في اليوم، وهو يعد رقمًا قياسيًا لم تصله الشركة منذ العام 2012، فيما نبه المسؤولون لضرورة تسييل الميزانيات المطلوبة لإنجاز كافة المشاريع المخطط لها للحفاظ على معدلات الانتاج وزيادتها.