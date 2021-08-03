ليبيا – التقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون بممثلين عن شركة “شل” للتسويق والشحن المحدودة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء الذي جرى في مكتب عون شهد تدارس ما يمكن أن تقدمه الشركة في مجال تطوير الاستكشافات غير المطورة، أو تحقيق اكتشافات جديدة في ليبيا وفي مجالات تصنيع النفط وتكريره.

وتطرق عون لأهمية الطاقات المتجددة والنظيفة، وأنها من أولويات الوزارة التي تسعى لفتح مجالات تعاون مع شركة شل في مجال هذه الطاقات، لما لها من تجربة عريضة في هذا الخصوص، فيما أبدى الممثلون رغبتهم للتعاون الفعلي مع الوزارة بهذا الخصوص.