كييف – أفادت شرطة كييف، إنها عثرت على رئيس “الدار البيلاروسية في أوكرانيا” فيتالي شيشوف، الذي اختفى يوم أمس، جثة هامدة في إحدى حدائق العاصمة الأوكرانية.

وأضاف الشرطة، في بيانها: “تم كذلك في مكان الحادث، العثور على هاتف الضحية وبعض متاعه الشخصي. وبدأت الشرطة بالتحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث وفتحت قضية جنائية وفقا للمادة ” القتل العمد” من قانون العقوبات الجنائية الوطني، وستقوم بالنظر في كافة الاحتمالات المتعلقة بالجريمة”.

ولم تستبعد الشرطة الأوكرانية، احتمال تعرض المذكور للقتل، وتمويه ذلك بمحاولة انتحار لتضليل التحقيق. وذكرت أنها ستحصل على صورة متكاملة لما جرى، بعد أن تأخذ إفادات شهود العيان وفحص محتويات كاميرات المراقبة، وبعد إجراء الفحوص والاختبارات الاستقصائية.

تم تسجيل “الدار البيلاروسية في أوكرانيا” كمنظمة اجتماعية عامة. ويذكر موقعها على الإنترنت أنها تشكلت لمساعدة البيلاروسيين “وجميع الذين عانوا” من اضطهاد السلطات البيلاروسية.

المصدر: نوفوستي