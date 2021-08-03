ليبيا – استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني أمس الإثنين كلًا من مختار الطويل مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي وأحمد الدوكالي مدير عام مصرف الامان.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية مناقشة كافة الإجراءات التي تمت سابقًا على صرف منحة الزوجة و الأبناء بالربع الأول من العام الجاري .

بدوره، أفاد مدير عام مصرف الأمان أن المصرف بصدد إرجاع كافة المبالغ التي تم استقطاعها من المواطنين إلكترونيًا، مطمئنًا أن المصرف تدارك عدم تكرار الاستقطاع الإلكتروني الذي تم سابقًا على حسابات المستحقين للمنحة.

وأكد الدوكالي أن المصرف سيقوم بصرف المنحة القادمة كاملة دون أي استقطاعات.

هذا وقد حضر الاجتماع عدد من مستشاري الوزارة والمستشار القانوني بمصرف الأمان.

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