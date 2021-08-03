ليبيا – وقعت مصلحة أمن المرافق والمنشآت أمس الإثنين عقدًا لحراسة لتأمين الشركتين المنفذتين لمحطتي توليد الكهرباء غرب طرابلس ومصراتة من قبل ائتلاف شركتي إينكا وسيمينس.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية لحكومة الوحدة، فقد حضر مراسم التوقيع التي أقيمت بمقر مصلحة أمن المرافق والمنشآت فرع طرابلس علي شلاك أمين عام ديوان رئاسة الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، ورئيس المصلحة العميد منير بالأعمى، ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية العميد السنوسي صالح السنوسي، وعميد بلدية طرابلس.

كما حضر مراسم التوقيع أيضًا عبدالحكيم الفرجاني عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وأعضاء من الشركة، وسفير تركيا لدى ليبيا وعدد من رؤساء الأجهزة ومديري الإدارات ومديري الأمن وعدد من الضباط بالوزارة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.