روسيا – كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء في العيادة الطبية لجامعة موسكو ، المواد الغذائية الضارة جدا للبنكرياس.

وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”، إلى أن تناول كمية كبيرة من الحلويات، أو الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لا تسبب تراكم الأنسجة الدهنية فقط، بل وأيضا تؤدي إلى موت خلايا البنكرياس.

وتقول، “حتما تحدث في الأنسجة الدهنية المتراكمة التهابات مع إجهاد تأكسدي، الذي على خلفيته تتطور مقاومة الأنسولين، وتموت خلايا البنكرياس بما فيها المنتجة لهرمون الأنسولين”.

وتنصح الدكتورة، بضرورة وجود فترة استراحة لا تقل مدتها عن ثلاث ساعات بين وجبات الطعام، وتقول ” يجب أن يتناول الشخص الطعام ثانية، بعد ما لا يقل عن ثلاث ساعات على تناوله الوجبة السابقة، وألا تزيد عن خمس ساعات”.

وتؤكد بافلوفا، على أنه لا حاجة للامتناع عن تناول الطعام أكثر من خمس ساعات. لأنه في هذه الحالة، هرمون “ليباز البروتين الدهني” المسؤول عن مراقبة مستوى المواد المغذية في الدم، ينشط في الأنسجة الدهنية ما يؤدي إلى زيادة تراكم الدهون.

المصدر: نوفوستي