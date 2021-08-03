مصر – أوضح وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، محاور التعاون مع هولندا في اجتماع مع مجموعة من الاستشاريين الهولنديين.

وبحث محمد عبد العاطي مع المجموعة الهولندية، تنفيذ برنامج التعاون المقترح بمنحة من الحكومة الهولندية.

وأوضح وزير الري المصري أن “محاور برنامج التعاون تتضمن العديد من المجالات مثل تأهيل الترع، والري الحديث، ومراقبة نوعية المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتقييم وتحديث شبكة لمراقبة آبار المياه الجوفية السطحية، ونمذجة تداخل مياه البحر مع المياه العذبة، واستخدام البرامج الحديثة لنمذجة إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لحزمة من الدورات التدريبية لبناء قدرات المتخصصين والباحثين في مجال إدارة المياه”.

تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين مصر وهولندا يعود لأكثر من 40 عاما، منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي بين الحكومتين المصرية والهولندية، حيث يتم تبادل الخبرات بين الحكومتين في العديد من موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية.

المصدر: “الوطن”