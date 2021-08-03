ليبيا – أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” التخريب المتعمد لشبكات إمدادات المياه في ليبيا.

بيان صحفي صدر عن المنظمة طالعته صحيفة المرصد دعت فيه الشركاء المحليين والدوليين إلى إيلاء هذه المسألة أهمية قصوى، لما فيها من انتهاك كبير ‏للحقوق الأساسية، مشيرة إلى أن التخريب المتعمد لشبكات المياه يزيد من انتشار ‏الأمراض المنقولة بين الأطفال وأسرهم في المناطق المتضررة.

وأضافت المنظمة في بيانها أن محطة رئيسية ‏لجهاز النهر الصناعي على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة تعرضت لأعمال تخريب، ما أثر على إمدادات المياه لـ4 مدن رئيسة، هي بني وليد ومصراتة والخمس وزليتن ‏إضافة إلى مناطق أخرى محيطة بها.‏

ودعت المنظمة في البيان إلى تشديد التدابير الأمنية، بما في ذلك النشر المحتمل للقوات المدنية في حقول الآبار وتوفير ‏الموارد اللازمة لإجراء أعمال الصيانة التي من شأنها ضمان استمرارية إمدادات المياه وخدمات الصرف ‏الصحي لكافة المواطنين.‏