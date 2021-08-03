إسرائيل – شاركت 15 إطفاء وطواقم أرضية عديدة إسرائيلية في مساعي إخماد حريق هائل شب في منطقة حرشية قرب مفرق شورش على طريق رقم واحد، دون التسبب في إصابات.

كما جرى إخلاء السكان من بعض المنازل في قرية شوريش ومحطة الوقود المجاورة، بينما يشهد الطريق المؤدي الى القدس ازدحاما مروريا شديدا، حيث عملت الشرطة على تنظيم حركة السير في المكان ونصحت السائقين بسلوك طرق بديلة.

وفي بيان له، قال مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، كايد ظاهر: “تعمل 9 طواقم إطفاء وإنقاذ على إخماد حريق هائل شب في أحراش في شورش ومنع انتشار النيران، علما أن النيران تنتشر من اتجاهات عدة وبقوة”.

وأضاف: “قد تم استدعاء طواقم تعزيز إضافية الى جانب طائرات إطفاء الى المكان”.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية “مكان”