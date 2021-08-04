طوكيو – شهدت تصفيات مسابقة رياضة القفز بالزانة للسيدات ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، دراما حقيقية بالنسبة للنجمة الأمريكية ساندي موريس.

وتأخرت منافسات القفز بالزانة لأكثر من ساعة بسبب الأمطار الغزيرة، وافتتحت ساندي موريس المنافسات عقب توقف الأمطار، ولكن الظروف لم تكن مواتية لتقديم أداء قوي على المضمار المبلل بالمياه، وانكسرت عصا اللاعبة الأمريكية عند قيامها بمحاولة القفز بعد انزلاقها جانبا، ما أدى إلى سقوطها، ونجت ساندي من الإصابات، إلا أنها أخفقت في المحاولتين التاليتين في تحقيق أي نتيجة تؤهلها إلى الدور النهائي للمسابقة.

وتحطمت أحلام ساندي موريس أبرز المرشحات للتتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد “طوكيو 2020″، بعد كسر عصاها، وخرجت من المنافسات والدموع تنهمر من عينيها.

يذكر أن ساندي موريس (29 عاما) توجت بالميدالية الفضية في أولمبياد “ريو 2016” في البرازيل، وتحمل لقب وصيفة بطلة العالم للقفز بالزانة.

المصدر: وكالات