طوكيو – منح الرباع السوري معن أسعد، أول ميدالية لبلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في طوكيو، بفوزه بالبرونزية في منافسات رفع الأثقال في فئة وزن 109 كلغ.

ورفع أسعد (27 عاما)، 190 كلغ خطفا و234 نترا (مجموع 424 كلغ)، ليحل ثالثا وراء الجورجي لاشا تالاخادزه، الذي حطم الرقم العالمي مسجلا 488 كلغ، والإيراني علي داودي (441 كلغ).

وهذه هي أول ميدالية لسوريا في الألعاب الأولمبية الحالية، علما بأنها أحرزت خلال مشاركاتها السابقة التي بدأت عام 1948، 3 ميداليات، ذهبية حصدتها غادة شعاع في مسابقة السباعية في أتالانتا 1996، فضية للمصارع الحر جوزيف عطية في وزن 100 كلغ في لوس أنجلوس 1984، وبرونزية للملاكم ناصر الشامي في وزن 91 كلغ في أثينا 2004.

وشارك أسعد في الألعاب الحالية بعد تخلصه من أوجاع كتفه التي تلت مشاركته في بطولة آسيا في أوزبكستان في أبريل الماضي، عندما حقق ثلاث فضيات برقم قياسي محلي قدره 433 كلغ (195 خطفا و238 نترا).

وكان أسعد حل في المركز الخامس عشر في أولمبياد ريو 2016، وشارك حينها بوزن +105 وبلغت مجموعته 400 كلغ (180 خطفا و220 نترا).

وحقق خلال مسيرته، بطولة سوريا في مختلف الفئات حاصدا أولى بطولاته الدولية بعمر 14 عاما في بطولة آسيا للناشئين في أوزبكستان 2009، كما حقق في بطولة آسيا في قيرغيزستان المركز الأول عام 2013 وبطولة كأس التحدي في سويسرا 2019.

وفي 2019، حل خامسا في بطولة العالم في تايلاند وأحرز ثلاث فضيات في بطولة آسيا 2021 في أوزبكستان.

المصدر: وكالات