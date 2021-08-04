إثيوبيا – بحثت مفوضة هيئة الاستثمار الإثيوبية ليليسي نيمي مع سفير السعودية لدى إثيوبيا سامي جميل عبد الله، قضايا التعاون الاستثماري بين البلدين.

وبحث الجانبان الإمكانيات الاستثمارية لإثيوبيا وسبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، حسب هيئة الاستثمار الإثيوبية.

وخلال المناقشة تم تشجيع المستثمرين السعوديين على الانخراط في عملية الاستثمار، وهي إحدى الطرق في التعاون المستقبلية في الاستثمار والقضايا ذات الصلة، كما أنها تعتبر أيضا من جداول الأعمال التي طرحت في المناقشة.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية