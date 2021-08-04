إسرائيل – قدمت إسرائيل شكوى إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية هجوم أدى إلى مقتل شخصين على ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية، بخليج عُمان، واتهمت ايران بتنفيذه.

وطلب السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة غلعاد أردان في الشكوى، “إدانة إيران التي تنفذ جرائم حرب وأعمال إجرامية في الشرق الأوسط والعالم أجمع وتهدد التجارة الدولية”، بحسب ما ورد في الرسالة.

وكانت إسرائيل اتهمت إيران بالهجوم على الناقلة “ميرسر ستريت” يوم الجمعة الماضي، حيث قتل اثنان من طاقم الناقلة، روماني وبريطاني.

وفي الرسالة، قال أردان إن “الهجوم الاخير هو حادث إرهابي بحري نفذته إيران. نشاطات إيران الإجرامية، وتشكل انتهاكات خطيرة لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ليس فقط تهدد أمن السفن والتجارة الدولية، إنما تقوض استقرار المنطقة كلها”.

وأضافت الرسالة: “يجب على مجلس الأمن أن لا يقف مكتوف اليدين أمام مثل هذه الانتهاكات الإيرانية أو أمام المنظمات الإرهابية في المنطقة والتي تستخدم كأذرع لها”.

وتابع أنه “من المهم التشديد على الدور المركزي الذي يؤديه الحرس الثوري في إيران بزرع العنف والدمار في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى في العالم، والحرس الثوري يقدم الحماية الأساسية للمنظمات الإرهابية في المنطقة. وبمرور الوقت طور الحرس الثوري أسلحة خطيرة ودقيقة، مثل طائرة مسيرة هجومية، وصواريخ بعيدة المدى، يتم استخدامها ضد مواطنين وأدوات مدنية في دول المنطقة، إما بشكل مباشر أو عن طريق منظمات إرهابية تقوم إيران بتمويلها”.

وفي ختام الرسالة طالب السفير الإسرائيلي مجلس الأمن بإدانة إيران بشكل قاطع والتصدي لسلسلة الهجمات هذه، وقال: “يجب على مجلس الأمن اتخاذ كافة الوسائل المطلوبة من أجل محاسبة النظام الإيراني بشكل كامل بسبب انتهاكاته المتكررة والخطيرة للقانون الدولي”.

المصدر: إسرائيل 24