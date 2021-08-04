السعودية – اختتمت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية التعاملات على ارتفاع امس مع صعود الأسهم السعودية بفضل سلسلة من أرباح الشركات.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.8 في المئة، مدفوعا بقفزة 3.4 في المئة لسهم مصرف الراجحي بعد أن ارتفعت أرباحه الفصلية 48 في المئة بدعم من زيادة صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية.

ومن بين الرابحين الآخرين، ارتفع سهم شركة الاتصالات السعودية 0.7 في المئة بعد زيادة صافي ربح الربع الثاني.

وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.3 في المئة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 في المئة وارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 في المئة.

وفي أبوظبي، عوض المؤشر الرئيسي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.2 في المئة، مدعوما بارتفاع واحد في المئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد.

ومع ذلك ، تقلصت مكاسب المؤشر بفعل انخفاض سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) الذي نزل 0.4 في المئة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.8 في المئة، في ظل صعود معظم الأسهم المدرجة بالمؤشر ومنها سهم مصرف الريان الإسلامي الذي ارتفع 1.7 في المئة.

المصدر: “رويترز”