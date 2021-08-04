ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إنه كان المتوقّع أن يكون طلب الحكومة من مجلس النواب تأجيل النظر في الموازنة العامة، لغرض إجراء التعديلات المطلوبة على البند الثالث وإلغاء البند الخامس باب الطوارئ.

افحيمة وفي مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الثلاثاء، أوضح أن حكومة الوحدة قدمت موازنة برقم أكبر من السابق 111 مليارًا، فباب الطوارئ أصبح ستة مليارات، بعد أن كان في السابق خمسة مليارات.

ورأى أن المبلغ المطلوب مبالغٌ فيه، وكان يجب على الحكومة أن تعقد موازنة بين ما تريده وإمكانياتها على تنفيذ خططها.

وأضاف: “الحكومة لم تقدم خطة واضحة ولم تقم بتبويب البند الثالث”.

وأردف: “للأسف مطالبنا للحكومة بإجراء التعديلات المطلوبة بدأت تتقلص أمام ضغط الشارع، وأصبحنا نريد فقط مكان هذه المشاريع في أي مدينة، وليس أرقامًا”.

وتابع: “الميزة الوحيدة في هذه الموازنة إضافة قيمة المرتبات المعدلة لبعض القطاعات على البند الأول”.

وبسؤاله: ما دام أن الحكومة لم تقدم خطة واضحة حول الميزانية، فهل عمليا يستطيع البرلمان مراقبتها؟ ردّ فحيمة: “إذا الحكومة ذهبت في اتجاه ترتيبات مالية هذا يعني أنها غير معترفة بمجلس النواب وبالتالي لن تخضع للرقابة”.

فحيمة توقع أن الحكومة لن تذهب في اتجاه الترتيبات المالية، طالما أنها منحت الثقة من مجلس النواب.