لبنان – أكدت إسرائيل أن قواتها قصفت أراضي لبنان ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ منه اليوم الأربعاء.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن أحد هذه الصواريخ سقط في أراضي لبنان، فيما سقطت الاثنان الآخران في إسرائيل، مضيفا: “ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع داخل لبنان”.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش إطلاق صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة وكيبوتس كفار جلعادي وبلدة تل حي في منطقة الجليل إثر الهجوم الصاروخي الجديد.

وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد الصواريخ سقط أحدهما قرب كريات شمونة، مع تداول لقطات تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع سقوطه.

وفي ظل هذه التطورات، تم فتح الملاجئ في كريات شمونة وطلب من السكان التوجه إليها.

في غضون ذلك، أعلنت “نجمة داوود الحمراء” أنها تقدم مساعدات إلى أربعة أشخاص أصيبوا بهلع جراء الهجوم.

بدورها، تحدثت قناة “المنار” الموالية لـ”حزب الله” عن إطلاق ست قذائف من الجانب الإسرائيلي على منطقة مفتوحة في سهل الخيام جنوب لبنان، مشيرة إلى أن القصف توقف حتى الآن.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية سقوط عدد من الصواريخ في سهل مرجعيون مع سماع دوي انفجارات في المنطقة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية + وسائل إعلام لبنانية