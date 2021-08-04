الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب امس وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو 2021 لقياس متانة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1807.54 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش. وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1810.90 دولار للأونصة.

ونزل مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي، مسجلا أسوأ أداء فيما يزيد عن شهرين.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في مؤسسة “إس بي آي أست مانجمنت” إن “السوق تخشى (بيانات) وظائف أقوى، على الأغلب سيدفعهم ذلك إلى الإحجام عن الكثير من عوامل المخاطرة التي تتأثر باسعار الفائدة”.

وتعطي البيانات المستثمرين فكرة أوضح عن توقيت تقليص التحفيز.

المصدر: رويترز